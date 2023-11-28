حقيقه انفصال يوسف الشريف وانجي علاء

القاهرة - محمد ابراهيم - كانت قد اعلنت السناريست انجي علاء منذ ساعات خلال اليوم انفصالها عن زوجها الفنان المصري يوسف الشريف بعد زواج وقصه حب دامت لنحو 10 سنوات.

وتقدم لكم بوابه دوت الخليج الالكترونيه كافه المعلومات والتفاصيل حول حقيقه انفصال الفنان يوسف الشريف وزوجته السيناريست انجي علاء حيث إن دوت الخليج دوما حريص كل الحرص على متابعه كل التطورات الجديده.

حقيقه انفصال الفنان يوسف الشريف والسيناريست انجي علاء

انجى علاء ويوسف الشريف

شاركت انجي علاء عبر صفحتها الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر انفصالها عن الفنان يوسف الشريف قائله: "

قدر الله وما شاء فعل يؤسفنا ان نحن انجي علاء ويوسف الشريف نعلن إنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التاكيد على استمرار علاقه الود والمعزه والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشره الطيبه التي جمعتنا ولاولادنا اجمل نعمه انعمها الله علينا".

واضافت انجي:" دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير اشهد الله يا يوسف اني طول فتره زواجنا ما شفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي الحمد لله على كل شيء".

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ومؤخرا كانت قد ارتفعت حالات الطلاق واثار هذا الامر حاله من الجدل حول اسباب تلك الظاهره المنتشرة مؤخرا.

عدد من اسباب ارتفاع عدد حالات الطلاق

الثنائي انجى علاء ويوسف الشريف

في الاونه الاخيره كانت قد انتشرت حالات الطلاق بشكل كبير جدا وتوضح لكم بوابه دوت الخليج الالكترونيه الاسباب التي يمكن ان تؤدي إلى حدوث طلاق ومنها:

زياده المسؤوليات والالتزامات على كلا من الشريكين مما يدفعهما إلى الطلاق.

عدم ادراج الزوجين باهميه الحياه الزوجيه.

عدم الاحترام والتقدير بين الزوجين.

الروتين اليومي.

الشعور بالقلق من المستقبل المادي.

الضغوطات اليوميه التي تؤثر على كلا من الزوجين.

أبرز ما كان قد قالها يوسف الشريف لزوجته من عبارات الغزل

لطالما معبره يوسف الشريف عن حبه الشديد لانجي علاء بعدد من الطرق التي تلفت الانظار وكان منها العبارات التي اظهر من خلالها مدى حب بها وتلك العبارات كانت هدفها التغزل في زوجته ومنها:

احلى حاجه في حياتي وقلت لك العباره كان دوما يوسف الشريف يعبر بها عن حبه لانجي علاء فاثناء ظهوره معها ببرنامج معكم منى الشاذلي تحدث عن نجاحها وانجازاتها وتعدد مواهبها وشطارتها فاسالته الاعلاميه منى الشاذلي مين اتجوز يوسف؟ مين ربطه بعيال ؟ مين مسؤول عن لبسه ؟ مين بيعمل المكياج ؟ مين مؤلف مسلسلاته ؟، ليرد الممثل قائلا مين احلى حاجه في حياتي؟.