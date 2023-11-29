نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحزن شديد.. أحمد زاهر يشارك في عزاء طارق عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام حاليًا عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر، عن عمر يناهز 55 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “ وبقينا اتنين”،وبدأ معتصم عبدالعزيز ابن الراحل، في استقبال المُعزيين.

وحرص النجم أحمد زاهر على تقديم واجب العزاء، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بقاعة الرزاق، وبدا عليه ملامح الحزن الشديد.

نجوم الفن يقدمون العزاء في النجم طارق عبدالعزيز

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور العزاء وأبرزهم الفنان القدير صلاح عبد الله، فرغم مرضه إلا أنه حرص على تقديم واجب العزاء بمساندة الفنان محمد جمعة.

كما قام النجوم بتقديم واجب العزاء ومنهم محمد هنيدي، والمخرج خالد يوسف، وأحمد السقا وخالد الصاوي، ورئيس نقابة المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي، ومنى عبد الغني، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، بسنت صيام، رشدي الشامي، أميرة العايدي، والإعلامي عمرو الليثي، ودنيا عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، محمد رضوان، أحمد صفوت، رانيا محمود ياسين، كريم محمود عبد العزيز، صبري فواز، اللاعب حسام عاشور، مجدي كامل، كريم الحسيني، كما شهد حرص كلًا من الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ويبدو عليهم ملامح الحزن والوقوف لتلقي واجب العزاء.

الساعات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز



وكان قد أوضح القائمين على العمل أن الفنان طارق عبد العزيز كان يواصل تصوير مشاهده بشكل طبيعي في العمل الفني اليوم وكان بحالة صحية جيدة، لكنه فاجأ بنوبة تعب مفاجئة نحو الساعة الثالثة والنصف ظهرًا تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكنه توفي بشكل مفاجئ، سيتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في وقت لاحق.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل “أعمل ايه”، الذي تم عرضه ضمن الموسم الشتوي الماضي على قناة dmc، حيث جسد دور شوقي المحامي وابن خالة ايناس التي جسدتها صابرين ويعمل على مساعدة زوجها في ايجاد الحلول للمشاكل التي يوجهونها، وكانت تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي اجتماعي حول عبد الله الفلاني الذي يعمل كمهندس صوت في الاذاعة وليه اربع بنات ويواجه العديد من المشاكل.