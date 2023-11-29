انت الأن تتابع خبر موقف غير متوقع من نجلي محمد رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجئ نجلا الفنان المصري محمد رمضان، بصعودهما إلى خشبة المسرح أثناء تأديته أغنية "إنساي"، في الحفل الذي أقامه على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2023.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه رمضان وهو يرحب بنجليه على خشبة المسرح وسط هتاف الجماهير وتفاعلهم بحرارة.

وعبر حسابه على انستغرام، نشر رمضان صورة له يعانق طفليه على خشبة المسرح عقب انتهاء الحفل، ومجموعة صور توثِّق إشعاله المسرح مع فرقته الاستعراضية مقدمين أقوى العروض الغنائية في الرياض.

وأثار رمضان حماس الجماهير بتقديم وصلة غنائية شبابية إيقاعية، إذ استهل العرض بأغنيته "نمبر 1"، ويليها سلسلة من أغانيه من بينها: "ثابت"، "إحنا أساتذة"، "الملك"، "على الله"، "عندي كلام"، "أقوى كارت"، وغيرها.

على صعيد آخر، استقبل سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا ميوزك"، رمضان عند وصوله المسرح، ليعبر الأخير عن سعادته لما يشهده من تطور في السعودية، وذلك خلال لقاء إعلامي.

وقال رمضان: "سعيد لما أراه في السعودية من طفرة عظيمة في شتى المجالات، وأتمنى أن يحصل في العالم العربي ما يحدث في السعودية من اهتمام بالفن والثقافة والمبدعين. كذلك سعيد بالتعاون مع روتانا ونجاحاتنا بشهادة الجميع، وسعيد لكوني أول عربي يؤدي الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا وإنجازات أخرى مقبلة".

ولفت إلى أن "روتانا" كان لها الفضل في انطلاقته العالمية، معلقا: "روتانا سمحت لي التعاون مع شركة يونيفرسال العالمية في أغنيات عالمية لكي أنطلق بالكلمة العربية إلى العالم".