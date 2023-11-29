نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج عمر عبد العزيز يعلق على أزمة مسلسل "بطن الحوت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية على الاجتماع الذي حدث أمس من الاتحاد العام بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية.

وأشاد بنتائج اجتماع الاتحاد العام للنقابات الفنية المصرية الذي حضره الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية.

قال عمر عبد العزيز: "الاجتماع كان مفيد وأحدث نوعا من التعاون والتنسيق ووصلنا لقرار أنه محدش هيشتغل إلا بتصريح مسبق، وأن تطبيق العقوبات يجب أن يكون لكل نقابة ولاية على أعضائها فالمبدأ العام محدش هيشنغل من غير ترخيص، لكن تطبيق العقوبة يخضع لكل نقابة على أعضائها إذا خالفوا مسألة التصريحات النقابية.

تصريحات عمر عبد العزيز

وتابع: “ماينفعش عمل فني فيه 20 أو 25 ممثل ماحدش يعرف عنهم حاجة، وبالتالي حدث تعاون بين النقابتين وهذا دور اتحاد النقابتين”.

وأكد على أهمية التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمسائل العمل الفني وضرورة الحصول على تصاريح قبل البدء في أي عمل فني لضمان تنظيم القطاع وتجنب العقوبات.

تصدره للترند

تصدر إسم مسلسل بطن الحوت تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب الأزمة التي أثيرت حوله الأيام الماضية بسبب وجود التيك توكر مروان مشاكل مما أثار جدلًا واسعًا جعل دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يصدر قرار بتغريم الشركة المنتجة مليون جنيه ومنع التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح

يشار إلى أنه قرر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تغريم الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت مليون جنيه، وذلك بسبب ظهور كروان مشاكل في الحلقة الثانية من أحداث المسلسل أمام زينب غريب، وتقديم النقابة شكوى ضد مخرج العمل فى نقابة المهن السينمائية.

وذلك في سياق قراره، إن النقابة ستقوم بشطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات النقابة.