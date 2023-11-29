منة فضالي تشارك جمهورها صور من كواليس "صوابع زينب"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة منة فضالي، صورا جديدة من كواليس مسرحية “صوابع زينب” التي عرضت مؤخرًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.





منة فضالي في "صوابع زينب"





وظهرت منة في الصور أثناء قيامها ببروفات مسرحية صوابع زينب، وعلقت عليها قائلة: “داليا صوابع زينب اخراج الاستاذ اسلام امام الاستاذ هاني محروس”.





قصة مسرحية صوابع زينب





وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معًا في أحد الأحياء الشعبيةوتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهوما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجيًا فتقرر زينب أن تستغل عنترفي خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.









أبطال مسرحية صوابع زينب

ويشارك في بطولة مسرحية صوابع زينب عدد من النجوم أبرزهم هالة صدقي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، منة فضالي،جيهان الشماشرجي، مصطفى حجاج، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج إسلام إمام.

آخر أعمال منة فضالي



وكانت قد حققت منة فضالي نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل جعفر العمدة والذي يعد آخر أعمالهاالدرامية.





أحداث جعفر العمدة





تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي قريب من الجمهور وهو يحكي حول فتى يدعى جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركاتللمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاثة نساء إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة،عصامالسقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمدعبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



