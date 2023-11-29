نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. أحمد فهمي يكشف سر عدم إنجابه حتي الآن برغم زيجاته الـ 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد فهمي،سر تأخره في إنجاب الأطفال رغم مروره بـ 3 زيجات، وذلك خلال إستضافته في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الشخصية يوتيوب.

وقال أحمد فهمي، إن الأطفال أخطر شيء يمكن التعامل معه مضيفا "الطفولة أهم مرحلة في حياة الانسان وخاصة من سن سنة لـ10 سنين أي حاجة بتحصلك في السن دا بتبقى زي خربوش في جسمك مش هيتغير علشان كدا تلاقيني متأخر في الخلفة لأن التعامل مع الطفل دا أخطر حاجة ممكنة".

وأضاف فهمي متحدثا عن طفولته " في حاجات سلبية حصلت في طفولتي لكن دلوقتي فهمتها، كل شخص فينا جواه طفل لازم يعرف يتعامل معاه ".

ووصف أحمد فهمي طفولته بكلمة واحدة "لا تراجع ولا استسلام"، مشيرا إلى أنه كان يسكن في منطقة شعبية ويرتاد مدرسة مميزة لذا خلق لنفسه شخصية تتماشي مع كل الفروق والعقليات.

وكشف أحمد فهمي أن أصعب شيئين في طفولته هما الحب المشروط والمقارنة بغيره من الاطفال.