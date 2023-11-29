أحمد بدير يكشف حقيقه تعرضه لوعكة صحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد بدير، حقيقة تعرضه لوعكة صحية مشيرا إلى أنه كان يعاني من نزلة برد فقط.

وقال بدير في تصريحات صحفية: “مش فاهم هما عاوزين يموتوني ولا إيه أنا مسافر لبنان بصور عمل جديد”.

يشارك الفنان أحمد بدير في ماراثون رمضان المقبل 2024، خلال مسلسل “ المعلم ” بطولة النجم مصطفى شعبان، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجي.

أعمال أحمد بدير

يجسد أحمد بدير دورًا محوريًا ضمن أحداث مسلسل “ المعلم ” المقتبس من فيلم "شادر السمك".

من ناحية أخرى، يشارك أحمد بدير في مسلسل “ ألف ليلة وليلة ” بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ومحمد التاجي وشيري عادل ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

تاج

شارك أحمد بدير مؤخرًا في فيلم "تاج" مع النجم تامر حسنى، والذى عرض في دور العرض السينمائي خلال موسم الصيف الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى البطولة كل من: دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

كما شارك أحمد بدير فى رمضان الماضى بمسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.