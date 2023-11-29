تعرف على ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تتناول الحلقة الثالثة من مسلسل "العودة" العديد من الأحداث، حيث بدأت بمشهد لشخصية آدم (شريف سلامة) وهو يحاول إخفاء شيء عن يحيى ولكن يتم اكتشافه. يعود آدم إلى منزله ليجد الرئيس علام (فتوح أحمد) في انتظاره، وتتبادل بينهما حوارات تكشف عن احتمال ارتكاب يحيى لعملية احتيال ضدهم.

من جهة أخرى، تتطور الأحداث حيث تذهب الدكتورة آية (ولاء الشريف) لعلاج ياسمين (رحاب عرفة)، شقيقة كيان، التي فقدت طفلها مما يؤثر عليها بشكل كبير.

وفي سياق مختلف، يتوجه ياسر (أحمد عبد الحميد) وشقيقته هناء (بسنت شوقي) إلى رئيس البلدية للحصول على حق أختهم في الأرض، ويصدر العمدة أمرًا بالثقة في حقوق أختهما.

وتبقى الأحداث مرتبطة بتفاعلات ياسر مع رئيس البلدية جمال (عصام السقا).

مسلسل العودة

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم شريف سلامة،محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، وغيرهم من النجوم والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

العودة

تدور أحداث مسلسل العودة في إطار الإثارة والتشويق حول شخصية أدم الشاب الصعيدي والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة الذي يسافر من محافظة الأقصر إلى القاهرة بحثا عن شقيقه، والذين اختفوا في ظروف غامضة، وتستمر الأحداث حيث نتقابل البطلة مع البطل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان شريف سلامة، مشاركته في مسلسل “ورق التوت”، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سماء إبراهيم، محمد كيلاني، آية سليم، مصطفى منصور، ليلى العربي، محمد شفيق، يارا جبران، عمرو صالح، محمد ناصر، يوسف الأسدي، وغيرهم من النجوم من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، والتي تضم فادي سمير حنا، محمد فوزى، إسراء مقيدم، أمانى أبوالعينين، سمر طاهر، إخراج حسام علي، وقد حاز العمل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتصدر الترند فور عرضه.