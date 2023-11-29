نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ مي كساب ( صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة مي كساب الأنظار إليها في أحدث ظهور من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

ظهرت بإطلالة شتوية وكتبت مي كساب: “وانا مش زي ما أنا في الوقت ده من سنة”.

العتاولة

تشارك الفنانة مي كساب، حاليًا في بطولة مسلسل "العتاولة" الذي يجمع بين النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2024، وتجسد خلال الأحداث شخصية طليقة الفنان أحمد السقا.

قصة

ينتمي مسلسل "العتاولة" إلى نوعية الدراما الشعبية الإجتماعية، وهو مكون من 30 حلقة، وهو بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، وتواصل الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع باقي الفنانين.

شاركت الفنانة مي كساب في الماراثون الرمضاني الماضي لهذا العام 2023، في مسلسل "جعفر العمدة" من بطولة النجم محمد رمضان،وقد حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدر مسلسل "جعفر العمدة" تريند مواقع التواصل الإجتماعي وقت عرضه

ضم مسلسل "جعفر العمدة" عدد من الفنانين منهم: محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، عصام السقا، چوري بكر، أحمد فهيم، أحمد داش،منذر ريحانة،طارق النهري، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر،والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

اللعبة

كما تقوم الفنانة مي كساب بالتحضير لتصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بعد الموسم الرمضاني القادم،ويضم العمل عدد من الفنانين منهم: شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي،ميرنا جميل، محمد ثروت، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب،وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي وإخراج معتز التوني.