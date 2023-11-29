نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يكشف لأول مرة عن تفاصيل مرضة النفسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد فهمي، ضيفا عل برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الشهيرة بيوتيوب.

وتحدث أحمد فهمي عن سبب انفصالة للمرة الثالثة قائلا: "أنا عندي مرض القلق وتوتر لا إرادي نتيجة لحاجات عشتها قبل كده وده بسبب طريقة التربية وده وصلني أن يكون عندي في المريء مشاكل صحية واتحسنت لما بدأت اروح دكتور نفسي".

أحمد فهمي: أكيد في الطلاق العيب فيا لأني مش مسؤول عن عيوبها

وتابع: "أكيد في الطلاق العيب فيا لأني مش مسؤول عن عيوبها وانا بتجوز كذا مرة لأني بجرب لحد ما أوصل للنتيجة اللي انا عايزها وانا مبكونش ناوي اطلق في الرحلة بس الظروف هي اللي بتوصلني لكده واتعلمت من الطلاق التحضر من بعد الطلاق".

أخر أعمال أحمد فهمي

ويذكر ان شارك الفنان أحمد فهمي مؤكرا في مسلسل "سفاح الجيزة" الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وتدور أحداث الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”

مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.