هيفاء وهبي بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





هيفاء وهبي في أحدث ظهور





وتألقت هيفاء بإطلالة جذابة حيث ارتدت جاكت أنيق مع توب وبنطال أسود، وتركت شعرها منسدلا، مع مكياج جذاب أبرز جمال ملامحها.





وعلقت على الصور قائلة: “السؤال ليس من سيسمح لي؛ إنه هنا لمن سيوقفني!.





فيلم جوري

وبدأت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.





يشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر.





تفاصيل فيلم چوري

فيلم چوري تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، من بطولة هيفاء وهبي، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، تونيماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.





آخر أعمال هيفاء وهبي





يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023، بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام،محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامىمغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى

تدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداثوالمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحفاللوفر، وهم متنكرون.





أغنية مابضعفش

كما طرحت هيفاء وهبي مؤخرًا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيليفهد.

وتقول كلمات الأغنية: "مابضعفش ولا حنيت.. ليوم واحد يجمعني بيه علشان نسيت.. جمدت قلبي واستقويت لما اتنسيت مابقتش اشغلدماغي بيه مابفكرش ومابتعبش وأنا أصلا اشغل وقتي ليه بحاجات ماتفدش واما اجي افتكره مابستغربش علشان معرفش قيمة الحاجةاللي في ايديه وبعيد فكرة أعيد حسابي في حاجة ليه خسرانة أكيد.. مين اللي هيبقى مستفيد.. وأيه الجديد مش هعيش مع حد ماحبنيش.. ماحبنيش".