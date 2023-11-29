نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتاج روتانا.. وليد توفيق يستعد لطرح أغنيته الجديدة "مملكتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان وليد توفيق، لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي هي بعنوان "مملكتي"، وذلك بالتعاون مع شركة روتانا.

أغنية مملكتي لـ وليد توفيق





وشاركت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للإنتاج، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام البوستر الرسمي للأغنية، وعلقت عليه: مملكتي ترقبوا جديد النجم العربي وليد توفيق كلمات عاصم حسين، غناء وألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير.





آخر أعمال وليد توفيق





ويذكر أن أخر أعمال وليد توفيق هى أغنية أصحاب السعادة، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع محمد عباس، وهو من إخراج ساري منير.





كما قدم أيضا أغنية ايلول التى طرحت على قناة يوتيوب مؤخرًا، وهي من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان وليد توفيق وتوزيع مصطفى عبد الرضا.





كلمات أغنية أصحاب السعادة





إيه الجو الحلو اللي زي ده

بيخلي القلب فرحان كده

إيه الجو الحلو اللي زي ده

بيخلي القلب فرحان كده

والضحكة بتعلى ومطولة

والفرحة معانا ومكملة

والضحكة بتعلى ومطولة

والفرحة معانا ومكملة

والله الله





الله عالقعده واللي فيها

ويا بخت الدنيا بينا

ويا حظه اللي يلاقينا

احنا صحاب السعادة

عارفانا وبتنادينا

والله ما يقطعها عادة

الله ما يقطعها عادة

والله ما يقطعها عادة

الله ما يقطعها عادة

والله الله

الله عالقعده واللي فيها





عايشين الدنيا من قلبنا

ومفيش ولا حاجة بتهزنا

عايشين الدنيا من قلبنا

ومفيش ولا حاجة بتهزنا

لو جالنا الحزن بنطنشه

ويغني معانا ونفرفشه

لو جالنا الحزن بنطنشه

ويغني معانا ونفرفشه

والله الله

السقفه الحلوة نعلى بيها





ويا بخت الدنيا بينا

ويا حظه اللي يلاقينا

احنا صحاب السعادة

عارفانا وبتنادينا

والله ما يقطعها عادة

الله ما يقطعها عادة

والله ما يقطعها عادة

الله ما يقطعها عادة

والله الله

الله عالقعده واللي فيها