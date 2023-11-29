أحمد عز يُلزم بسداد مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 07:29 صباحاً - أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر أمس، حكمًا يلزم الفنان أحمد عز، بسداد مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين بمبلغ يقدر بـ23،304 جنيه إسترليني، والمعادل تقريبًا لمليون جنيه مصري، للعامين 2022 و2023.

وقدمت الفنانة زينة بدعوى قضائية تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز. وفي جلسة المحكمة الأولى، قدم معتز الدكر، محامي زينة، مذكرة تشمل أجور عز في أفلام "الممر" و"أبو عمر المصري"، بالإضافة إلى المشاركة في حملات إعلانية.

وقدم محامي الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتنائه لسيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.