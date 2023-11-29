"الأقارب عقارب"..أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل" العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تميزت الحلقة الثالثة من مسلسل “العودة” بالأحداث المشوقة وظهور مميز لعدد من الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة والفنان حمزة العيلي والفنانة تارا عماد والفنان عصام السقا والفنان وليد فواز والفنانة القديرة صفاء الطوخي غيره.

وفي هذا التقرير المُبسط يرصد “دوت الخليج الفني” أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل.

مسلسل العودة

أحداث الحلقة الثالثة

بدأت الحلقة الثالثة بذهاب آدم إلي منزله بعد ذهابه إلي عمل شقيقه يحيي ويجد الرجل الذي يبحث عنه وهو الرئيس علام والذي يجسد الشخصية الفنان القدير فتوح أحمد و يدور الحديث بينهم ويسأله عن مكان شقيقه ولكن لا يخبره، وفي مشهد آخر في منزل كيان تواجهها والدتها والتي تجسد شخصيتها الفنانة القديرة صفاء الطوخي بذهابها إلي آدم وتؤكد لها بأن آدم وليس لها مهما طال الزمان.

ونذهب إلي كيان التي تروي إلي نجلة خالتها سلمي كل ما يحدث بينها وبين آدم ولا تعلم كيان بأن سلمي هي سيئ معرفة والدة كيان بعلاقتها بآدم وأنها تتمني لها الأذي، وأنها كانت السبب في التفرقة بينها وبين آدم عندما بأخبرته بأشياء غير حقيقية.

ونعود إلي كبير عائلة كيان وهو هاشم شقيقها والتي يذهب إليه فهيم ليطلب منه يد شقيقته كيان ولكن هاشم يوبخه ويرفض هذا الطلب.

ونتقل إلي مشهد آخر وهو شكوي والدة زين ويجسد شخصيته الفنان تامر مجدي إلي العمدة ويذهب إليه العمدة وذلك يرجع إلي صفعه لولدته وأشقائه فيقوم العمدة بصفع زين مثل ما صفعهم.