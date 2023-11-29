تعرف على تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء بعد 14 سنة زواج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - أعلن الفنان يوسف الشريف انفصاله رسميا عن زوجته السيناريست إنجي علاء بعد زواج دام أكثر من 14 عاما.

وكتب يوسف الشريف عبر حسابه على «إكس»: «قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا».

واضاف :«دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي..الحمدلله على كل شيء»