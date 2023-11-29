رئيس الاتحاد للنقابات الفنية: مخرج ”بطن الحوت” سيتم التحقيق معه بواسطة نقابة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، يكشف عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد، وشارك فيه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، للبحث في القرارات المتعلقة بمسلسل "بطن الحوت"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، التي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة ON.

وقال عمر عبد العزيز: "النهاردة حصل اجتماع بين نقابة السينمائيين ونقابة التمثيليين، ووصلنا إلى القرار الطبيعي، وهو مفيش حد هيشتغل من غير تصريح مسبق".

وتابع: "إحنا بنطلب للأعضاء فيش وتشبيه، افرض عليه جنايات أو شيء آخر، لازم يبقى ده موجود، ولكن كل نقابة خاصة تحاسب أعضاءها.

ردًّا على سؤال حول تقييم قرار نقابة المهن التمثيلية بمنع أعضائها من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح، مخرج مسلسل "بطن الحوت"، أكد عمر عبد العزيز: "بالنسبة لنقابة التمثيليين، أنا أعبر عن موقفي الشخصي فيما يتعلق بشخص معين، ولدي حق التوجيه لأعضاء نقابتي بعدم التعامل معه، ومن يرغب في العمل فلديه الحرية في ذلك".

وأستكمل حديثه قائلا: "لكن لما ألاقي مسلسل فيه 20 أو 25 ممثل لم يحصلوا على تصريح لازم نقف ونتكلم".