نسرين طافش في اطلالات مختلفة

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رياض - احمد صلاح - تتنوع اختيارات الفنانة نسرين طافش، من تصميمات أشهر المصممين اللبنانيين والعرب، ومنهم المصمم الكويتي يوسف الجسمي، واللبنانيين نور فتح الله ورامي قاضي وفؤاد سركيس وغيرهم.



وفي إحدى دورات "مهرجان الجونة" اطلت نسرين بثوب برتقالي من لمسة فؤاد سركيس بقصة الحورية من دون أكتاف، ونسقت معه أقراطاً على شكل ثعبان وقلادة تشبه شكل الدمعة.



واختارت لمسة دار "لابورجوازي" الكويتية المشهورة بالشك والتطريز، كما ترتدي من أثواب المصممة نور فتح الله، تحديداً الضيقة منها على الخصر مع Cape أو طرحة خلفية.



وتنوع نسرين بين الأقمشة التي ترتديها، ولكن يغلب على إطلالاتها أقمشة التول المبطنة، وتكمل أناقة مظهرها بمجموعة مجوهرات عصرية وبراقة .

هكذا، لا تعتمد الممثلة على اللوكات العصرية بشكل أساسي، بل هي ميّالة نحو التصاميم العادية. ترتدي القفطان في بعض المناسبات، وتحديداً في شهر رمضان المبارك. أما في الأيام العادية فتنشر صورها وهي ترتدي الكاجويل أو الفساتين اليومية والشبابية، وتفضل اللوكات المريحة على غيرها من الستايلات، ولكنها تثير الجدل في بعض التصاميم التي يمكن القول إنها جريئة وغريبة نوعاً ما .

بالنسبة إلى تسريحات الشعر، تعتمد نسرين غالباً على تسريحة الكعكعة العالية التي تبرز جمال وجهها. كذلك تطل مراراً بتسريحة الشعر المبلل المشدود إلى الخلف.



وفي المكياج، تركز على الـ"سموكي" مع الظلال البراقة كالأخضر والزهري، وتلون شفتيها بألوان زهرية. تتعاون باستمرار مع خبيرة التجميل نور قاضي التي ترافقها في أكثر مناسباتها .