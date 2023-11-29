نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إبراهيم سعيد ضيف "حبر سري" على "القاهرة والناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الكابتن إبراهيم سعيد، ضيف برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، غدًا الخميس الموافق 30 نوفمبر في الساعة العاشرة مساءً.

إبراهيم سعيد في حبر سري

ويكشف إبراهيم سعيد خلال الحلقة السبب الحقيقي لرحيله عن النادي الأهلي، كما يوضح موقفه من الأزمة التي حدثت بين عصام الحضري وأحمد حسام ميدو بسبب رحيل الحضري المفاجىء عن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

كما أوضح إبراهيم سعيد سبب انتقاده لأداء كابتن زيزو مع المتتخب وسبب هجومه على كابتن مصطفى يونس بعد انضمامه لنادي الزمالك.

موعد برنامج حبر سري

الجدير بالذكر أن برنامج "حبر سري" يذاع يومي الخميس والجمعة الساعة العاشرة مساء، على قناة القاهرة والناس، من تقديم أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.



صفية العمري في حبر سري

يذكر أن حلت النجمة صفية العمري ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة خاصة، الخميس الماضي، من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس.

وروت صفية العمري، خلال اللقاء الخاص، كواليس أدوارها التاريخية في الدراما، والتي كانت جزءا من أجمل المسلسلات التي شكلت وجدان المصريين على مدار السنوات الماضية، كما تكشف سبب عدم إعجابها بالجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية.

كما روت صفية العمري، خلال اللقاء، تفاصيل علاقتها مع والدتها وأبنائها، كما تكشف حقيقة خلافها مع الفنانة معالي زايد لدرجة وصلت لحدوث مشاجرة بينهما.