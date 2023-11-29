عفاف رشاد تنضم لمسلسل " صيد العقارب " مع النجمة غادة عبد الرازق

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة عفاف رشاد على مسلسل “ صيد العقارب ” مع النجمة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

نجوم مسلسل "صيد العقارب"

يشارك في بطولة مسلسل “صيد العقارب” عدد من النجوم أبرزهم: غادة عبد الرازق، الفنان رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، منال سلامة، محمد علاء، سامية عاطف، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

الترويج لمسلسل صيد العقارب

ويذكر أن روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسل “صيد العقارب”، عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”، ونشرت عدد من صور بروفات التحضير الخاصة بالمسلسل والتي جمعت معظم أبطاله، وعلقت: “مسلسل صيد العقارب رمضان 2024 إن شاء الله مع نجوم عظماء في مصر والشرق الأوسط، دعواتكم لينا”.

آخر أعمال الفنانة عفاف رشاد

شاركت الفنانة عفاف رشاد في عدد من الأعمال في موسم رمضان الماضي 2023، أبرزهم مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي والفنان دياب وأحمد خالد صالح وثراء جبيل ونهى عابدين، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد شاكر خضير، وهذا العمل حقق نجاح كبير في السباق الرمضاني مما جعل النواب يعدلوا في القوانين الخاصة بالمرأة مثل الوصايا على التعليم.

كما شاركت عفاف رشاد في مسلسل “ المداح ” الجزء الثالث مع الفنان حمادة هلال الذي تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاح كبير.

مسلسل‭ ‬"المداح" من‭ ‬بطولة‭ ‬حمادة‭ ‬هلال،‭ ‬ويشارك‭ ‬فيه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬أبرزهم: ‬خالد‭ ‬سرحان،‭ ‬دنيا‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬خالد‭ ‬زكي،‭ ‬لوسي،‭ ‬أحمد‭ ‬ماهر،‭ ‬هبة‭ ‬مجدي،‭ ‬رانيا‭ ‬فريد‭ ‬شوقي،‭ ‬محمد‭ ‬رياض،‭ ‬محمود‭ ‬عامر،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬أحمد‭ ‬سمير‭ ‬فرج.