وليد فواز بالصعيدي في سبوت لايت مع شيرين سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة قناة صدى البلد يوم الجمعة القادم، الفنان وليد فواز، والذي يظهر بالزي الصعيدي في كواليس مسلسل العودة إلى يعرض حاليًا على إحدى الفضائيات المصرية.

كشف كواليس مسلسل "العودة"

ومن المقرر أن يكشف فواز خلال اللقاء كواليس مسلسل العودة الذي يشارك في بطولته مع شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل" العودة"

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي رومانسي ويناقش العديد من القضايا ومنها تهريب الاثار، كما يستعرض المشاريع الضخمة التي اقيمت في محافظات الصعيد والشكل الجديد الذي تظهر به تلك المحافظات.

الحديث عن كواليس مسلسل "صوت وصورة"

كما يتحدث عن كواليس مسلسل صوت وصورة الذي شارك في بطولته مع النجمة حنان مطاوع وعدد كبير من النجوم والذي حقق نجاحا ضخما، وجسد فواز خلال احداث المسلسل شخصية عبد الغني وهو زوج لديه العديد من المتناقضات في شخصيته، ولاقى المسلسل رد فعل ضخم بين المشاهدين.

كما يتحدث فواز أيضًا في الحلقة عن مشاركته في مسلسل “ألف ليلة وليلة” الذي سيعرض في شهر رمضان القادم والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان ياسر جلال والنجمة نور اللبنانية، ويتحدث أيضًا عن مشاركته في مسلسل “حق عرب” مع الفنان أحمد العوضي.

موعد عرض برنامج “سبوت لايت”

برنامج “سبوت لايت” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.