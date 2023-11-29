نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور عاطف إمام وكيل نقابة المهن الموسيقية، وطمأن جمهور نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل على صحته، حيث قال في تصريحات صحفية له أنه أصيب بنزلة برد حادة أثرت على عظام قدميه مما إضطره للالتزام بالتعليمات الطبية والراحة التامة بالمنزل.



وتابع الدكتور عاطف إمام: "أن الفنان مصطفى كامل يشعر بتحسن كبير الآن وسوف يبدأ في ممارسة مهام حياته الطبيعية والعملية بدء من يوم الأحد المقبل".



تعرض مصطفى كامل لوعكة صحية

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية قد تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش، وكشف حالته الصحية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، حيث كتب منشورًا لمتابعيه، شكرهم فيه على تواصلهم معه للإطمئنان على صحته.

منشور مصطفى كامل

وقال مصطفى كامل في منشوره: "الأخوة والأحباب والزملاء، شكرًا لكل من أتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفتره الماضيه نظرًا لمروري بأزمه صحيه شديده ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يوميًا، الحمدلله رب العالمين، اللهم أشفنا وأشفي مرضانا جميعًا".



مصطفى كامل يتعرض لحادث سير

وكان الفنان مصطفى كامل، قد تعرض خلال الأيام الماضية، لحادث سير، وحرص على طمأنة متابعيه على حالته الصحية، حيث قام بنشر صورًا لسيارته بعد تعرضها لبعض التلفيات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" معلقًا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".