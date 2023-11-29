في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير مسلسل "المداح" الجزء الرابع

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان حمادة هلال لتصوير مسلسل “ المداح ” الجزء الرابع لعرضه في موسم رمضان المقبل 2024، ومن المقرر بدء التصوير خلال بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل التصوير من نصف نوفمبر الجاري.

صناع مسلسل المداح الجزء الرابع

يشارك في مسلسل “المداح” الجزء الرابع، عدد من النجوم أبرزهم حمادة خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث الجزء الرابع من مسلسل المداح

تدور أحداث مسلسل المداح حول حمادة هلال والذي يجسد الشيخ صابر المداح، حيث يبحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بمساعدة فتحي عبد الوهاب.

وتشهد أحداث المداح جانبًا كبيرًا من الخيال هذا الموسم، حيث يدخل الشيخ صابر المداح مرحلة مختلفة من مواجهة عالم الجن عما سبق وقدم في الأجزاء السابقة، حيث يمر من خلال بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، ويقابل في هذا العمل ملك الجن “قزح”، الذي سيجسده فتحى عبدالوهاب.

نجوم مسلسل "المداح"

يذكر أن مسلسل المداح الجزء الثالث نجاحًا كبير خلال عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023، وعُرض عبر منصة شاهد وشاشة قناة MBC مصر، طوال شهر رمضان، والعمل من بطولة الفنان حمادة هلال، وشارك فيه كل من: خالد سرحان، هبة مجدي، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، لوسي، محمد رياض، هلا السعيد، عبد العزيز مخيون، عصام السقا، رانيا فريد شوقي، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.