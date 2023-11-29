السجن لمدة ٣ سنوات بحق الفنانة نسرين طافش لهذا السبب !

الرياض - محمد الاطلسي - تم تأجيل قضية معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها لمدة 3 سنوات، بسبب اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد، إلى جلسة 25 ديسمبر. تم تأجيل القضية لانتظار تقرير التزييف والتزوير من مصلحة الطب الشرعي.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بحبس نسرين طافش لمدة 3 سنوات في قضية إصدار شيك بدون رصيد. وقدمت الفنانة معارضة على هذا الحكم، وتم تأجيل الجلسة لاستكمال الإجراءات.

يشير الحكم إلى أن نسرين طافش صدرت شيكًا لصالح شخص آخر بمبلغ 4 ملايين جنيه بدون وجود رصيد كافٍ في حسابها، وهو ما اعتبر جريمة في القانون المصري.