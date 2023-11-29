أبرزهم شيرين وصابر الرباعي.. نجوم الفن يُقدمون روائع الموسيقار رياض السنباطي

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أحمد جودة - القاهرة - تنقل شاشة "MBC مصر" "غدًا" في تمام الثامنة مساء على الهواء من مدينة الرياض حفل روائع الموسيقار رياض السنباطي.

ويحيي حفل روائع الموسيقار رياض السنباطي مجموعة مميزة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم شيرين وصابر الرباعي وريهام عبد الحكيم واحمد سعد وإيمان عبد الغني ومي فاروق وفؤاد زبادي ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

ويٌقدم النجوم شيرين وصابر الرباعي وريهام عبد الحكيم وأحمد سعد وإيمان عبد الغني ومي فاروق وفؤاد زبادي خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير رياض السنباطي الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

يُعرض حفل "روائع رياض السنباطي" مع شيرين وصابر الرباعي وريهام عبد الحكيم واحمد سعد وإيمان عبد الغني ومي فاروق وفؤاد زبادي على " MBCمصر" الخميس 30 نوفمبر 2023 الساعة 8:00 مساءً.