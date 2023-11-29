نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوليوود تحتفل بمرور 20 عام على طرح Kal Ho Naa Ho في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتم فيلم "كال هو ناهو" الرومانسي الشهير للنجم شاروخان عامه الـ 20، والذي يعد من اهم الافلام الرومانسية التي صنعت في تاريخ بوليوود.

ووفق إنديا توداي، شارك عدد كبير من عشاق شارو في الاحتفاء بالفيلم المميز، الذي قدم واحدة من أكبر قصص التضحية في تاريخ السينما الهندية.

وبعد عام حافل بطرح عدد من أحدث اعماله السينمائية، نجح النجم الكبير شاه روخ خان في تصدر قائمة IMDB لأكثر الفنانين في بوليوود شعبية خلال عام 2023 الجاري.

ووفق موقع ديد لاين، تصدر شارو القائمة التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم السينما في بوليوود ممن قدموا مجموعة مميزة من الاعمال السينمائية الجديدة.

أحدث اعمال "شارو"

وتستمر الحملة الترويجية لفيلم النجم الكبير شاه روخ خان الجديد، الذي يطرح بعنوان Dunki، بطرح أول اغنية ترويجية للفيلم الجديد.

ونقل موقع انديا توداي اول اغنية ترويجية للفيلم الجديد، والتي طرحت بعنوان Lutt Putt Gaya، بمشاركة نجمة الفيلم تابسي بانو.

موعد الطرح

وكان قد أعلن صناع فيلم أكوامان 2 عن تعديل موعد طرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية، حتى لا يتداخل مع موعد عرض فيلم شاه روخ خان الجديد DUNKI.

ووفق موقع "انديا توداي"، تغير موعد عرض أكوامان 2 من يوم 22 ديسمبر لموعد يتم تحديده لاحقا، كون 22 ديسمبر هو نفس يوم عرض فيلم شارو الجديد.