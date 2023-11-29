نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدني سويني تبدأ تصوير مشاهدها من فيلم Eden في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش النجمة الشابة سيدني سويني حالة انتعاشة فنية حاليا، بعد طرح مجموعة مميزة من الاعمال لها، وعملها الآن على مشروع جديد هو فيلم eden الذي يضم كوكبة من نجوم هوليوود.

ونشرت ديلي ميل، اللقطات الاولى لسويني، من موقع تصوير مشاهد الفيلم، حيث ظهرت مرتدية لزي من ازياء الحرب العالمية الثانية.

والفيلم يضم في بطولته مجموعة مميزة من كبار النجوم في هوليوود، ويطرح للعرض خلال عام 2024 المقبل.

إنطلاق التصوير

ظهرت لقطات مسربة جديدة من موقع تصوير فيلم آنا دي أرماس الجديد بعنوان Eden، في مدينة Queensland.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات جديدة من تصوير مشاهد الفيلم، الذي من شأنه ان يضم مجموعة مميزة من كبار نجوم هوليوود.

ويجمع المخرج "رون هاورد" مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الكبار في فيلمه السينمائي الجديد الذي سيطرح بعنوان Eden.

ووفق "ديد لاين"، الفيلم ستدور أحداثه في اطار من التشويق والأثارة، وسيضم في بطولته فانيسا كيربي وسيدني سويني وجود لو، وآنا دي ارماس ودانيا بروهل.

ومن المقرر أن ينطلق رسميا تصوير مشاهد الفيلم مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

جديد أعمال سيدني سويني

هذا العمل السينمائي الجديد، يأتي ضمن مشاريع تعمل على تصويرها حاليا سيدني سويني، من ضمنها، فيلم جديد تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وتعيش حاليا الممثلة الشابة سيدني سويني فترة انتعاشة فنية، حيث قريبا يشارك كل من سيدي سويني وجلين باول في بطولة عمل سينمائي جديد، يلتقيان خلاله في أدوار البطولة للمرة الاولى.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم المرتقب الذي سيجمع بين الثنائي، ستدور أحداثه في اطار من الكوميدية والإثارة، من انتاج شركة سوني.