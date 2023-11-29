نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم Leo يحقق أقوى افتتاحية لفيلم رسوم متحركة على نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم الرسوم المتحركة الجديد Leo من بطولة آدم ساندلر في أداء الصوت الرئيسي، بأن يصبح الفيلم الاكثر مشاهدة على نتفليكس بين افلام الرسوم المتحركة المتاحة على المنصة.

وأوضح موقع "ديد لاين"، أن الفيلم، حقق أقوى نسبة مشاهدة فيما يخص انطلاقة عرضه، سبق وأن شهدتها منصة نتفليكس بالنسبة لفيلم رسوم متحركة.

وعلى صعيدة العروض التليفزيونية، كانت النسخة الواقعية من برنامج Squid Game: The Challenge في صدارة الاعمال.

أيضا نجح فيلم Jawan للنجم الكبير شاه روخ خان في ان يصبح الفيلم الاكثر مشاهدة في الهند عبر منصة نتفليكس.

ووفق انديا توداي، الفيلم كان ثاني فيلم يطرح للنجم الكبير شاه روخ خان، في صالات العرض بالهند خلال عام 2023 الجاري.

ارقام قياسية

أيضا نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في ان يصبح الفيلم الهندي الاعلى تحقيقا للايرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من اقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد، تجاوزت ايراداته، ايرادات الفيلم الجديد الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، والذي تربع على قمة ايرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب ما ذكر موقع انديا توداي، كان هناك اقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.