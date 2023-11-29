'يا قلبي لا محبتكش' تتخطى ال 2 مليون مشاهدة

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، التريند الأول على موقع الفيديوهات الشهر " يوتيوب "، وذلك بعد طرحه لمهرجان جديد بعنوان “يا قلبي لا محبتكش.. لماذا قلبي نبضه قل”.

تخطى المهرجان ال2 مليون مشاهدة، وذلك فور طرحه على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب”



تفاصيل مهرجان “يا قلبي لا محبتكش.. لماذا قلبي نبضه قل”



من غناء عصام صاصا وكيمو الديب، كلمات أحمد حمتو، توزيع كيمو الديب

كلمات المهرجان

“قاعد وبحسب السنين فرحت كام زعلت كام زعلت من إللى فات يومين أما الباقي بكا والام دعيوني نامو زعلانين كداب لإني مش بنام من حالي تستغرب لماذا قلبي نبضو قل لماذا روحي تنطفي وهل هموت قريب وهل الحزن بكره يختفي أنا إللي صبري مني مل يناس لضعف موقفي موتي بيقرب جواب سطورو من الدموع امانه بس إلى يلقيه يقرا ع ضي الشموع ويقرا كل إلى فيه شوفت الجراح بالف نوع ف اختارت موتي روحت لي ما الدنيا كرهاني بعدين يا دنيت الضغوط بعدين يا دنيت الفراق عيزاني اضيع عيزاني اموت لكن مصر ع البقاء سكت م السكوت سكوت وأنا وزعلي أصدقاء ومليش صاحب تاني تشوفها بس من بعيد تحسها هاديه وملاك من جواها شخص مريض والعيشه جمبها هلاك معدومه الاحساس اكيد وقلبها إسود بلاك طب هبقا لي عليها يا قلبي لا محبتكش دي كانت اسواء اختيار بلقرب منها منصحكش البعد عنها أحسن قرار دي خاينه اه مبتصونكش بتشك فينا ليل نهار احنا خساره فيها طب هشتريكو بالفلوس هجبكو جمبي بالمصالح معا ان حضنكوم ده موس وحلوكوم بدوقو مالح اخدت من الصحاب دروس إني لازم اعيشها جارح الطيبه كات ذمبي دي مركب الصحاب غريق وبحر مر موجو عالي والف سد ف الطريق وميت حاجز سادد مساري مكنش ليه انا صديق ف بيعي يبقا ليا شاري ولا حد كان جمبي مليش زميل مليش حبيب يكون معايا وقت محنه ليه الفرق يكون نصيب والقرب مش بادينا احنا طب وقت وجعي مين طبيب انا نفسي عيشتي تبقا احلي وحتي لو ثانيه الدنيا حالف ليه عليا لدوس ع للي ببني فيه وايي حلم بين ادياا يروح وببقا مش لاقيه إلى بحبو مكنش ليا ولا انا عمري هبقا ليي مالك ف ايي يادنيا”.

نبذهة عن عصام صاصا

يعد عصام صاصا، واحد من أشهر مطربي المهرجانات، وحقق نجاحًا كبيرًا واستطاع خلال السنوات الماضية حشد عدد كبير الجمهور وعشاق فن المهرجانات، كما اشاد بموهبته نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر، في احدى اللقاءات التلفزيونية، قائلا “عصام على فكره بيعرف يغني وصوته حلو”.

آخر أعمال المطرب عصام صاصا

وكان قدم طرح المطرب الشعبي عصام صاصا، مهرجان بعنوان “وخد مليون سهم في قلبي”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد حمتو، توزيع موسيقي كيمو الديب.

دويتو لأول مرة بين عصام صاصا ومحمود الليثي





وفي السياق ذاته هذا أول دويتو يجمع بين المطربان الشعبيين عصام صاصا ومحمود الليثي، وحقق الدويتو نجاحًا ساحقًا منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



صُناع أغنية "سيبك من اللي خلع"



من جانب آخر كان صُناع أغنية " سيبك من اللي خلع" هو الملحن عزيز الشافعي ومؤلف الأغنية مصطفى الجن ومطربان الأغنية محمود الليثي وعصام صاصا.