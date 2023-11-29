نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الحجار يتصدر تريند جوجل و(x) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال الفنان القدير علي الحجار يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيس بوك ومحرك البحث جوجل وموقع التغريدات تويتر سابقًا و(x) حاليًا وذلك بعد ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه الجديد “سولد” والذي يعرض عبر فضائية cbc.

الفنان علي الحجار

أبرز تصريحات علي الحجار في برنامج “ كامل العدد”

و جاءت أبرز تصريحات علي الحجار عن علاقته بوالده قائلًا" كنت أعتمد على استشارته بشكل دائم في اختيار الأغاني التي أقدمها طوال الوقت، حيث كان يقدم لي نصائح قيمة في عالم الموسيقى. أشار إلى أنه أكد له أنه كان يرى تقديمي للأغاني جيدًا قبل وفاته بنحو سنتين."

و أضاف" بعد جنازة والدي وعندما عدت إلى المنزل، وجدت صورًا كثيرة للعائلة، لكنني لم أجد سوى صورة تجمعني به وحده، حيث تمت إزالة الصور الأخرى. سألت والدتي حول من قام بإزالتها، فأجابتني بأن والدي قام بهذا. شعرت بأن هذه الرسالة، فقد سألني عن الصلاة من قبل، فأخبرته بأنني لا أصلي، وكان هذا الحديث قبل وفاته بأشهر قليلة"

و عن علاقته بزوجته وبداية تعارفهم كانت عن طريق أغنية “ عارفة ” قائلًا " أغنية عارفة كنت قومت بغنائها مسبقًا ولكن عندما أرادت أن أعترف بحبي لها اعترفت لها بمقطع من الأغنية.