الجسد فـي الغزل العذري .. فـي القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد

الجزائر ـ العُمانية:

تأهّلت دراسة «الجسد في الغزل العذري»، للكاتبة والأكاديمية العُمانية جوخة الحارثي، والمترجَمة عن الإنجليزية إلى اللُّغة العربية من طرف زوينة التويّه، إلى القائمة الطويلة في فرع الترجمة، ضمن الدورة الثامنة عشرة من جائزة الشيخ زايد للكتاب.وضمّت قائمة الأعمال المترجمة من اللُّغة الإنجليزية إلى العربية أيضًا «النظرة النظميّة إلى الحياة»، وهو من تأليف بيير لويجي وفريتجوف كابرا «ترجمة مأمون الزائدي/ ليبيا»، و»دليل كيمبردج في تاريخ الفلسفة العربية» لبيتر آدامسون وريتشارد تايلور «ترجمة أشرف منصور/ مصر»، و «في صحبة الوعي.. موسوعة بلاكويل عن الوعي» لسوزان شنايدر وماكس فيلمانز «ترجمة د. مصطفى سمير عبد الرحيم/ العراق»، و»نظرية التأدُّب.. بعض الكليات في استعمال اللُّغة» لبنلوبي براون وستيفن لفنسن «ترجمة هشام إبراهيم عبد الله الخليفة/ العراق».

أمّا عن الأعمال المترجمة من اللُّغات الأخرى (الفرنسية، والإيطالية، والألمانية) إلى اللُّغة العربية، فتأهّلت إلى القائمة «ضحك النساء.. قصة سلطة» تأليف سابين ملكيور بونيه «ترجمة جلال العاطي ربي/ المغرب»، و»العلم والوعي» لإدغار موران «ترجمة عز الدين الخطابي/ المغرب»، و»العلم الجديد» لجيامباتيستا فيكو «ترجمة د. أحمد الصمعي/ تونس»، و»لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟» لإيتالو كالفينو «ترجمة دلال نصر الله/ الكويت»، و «ما وراء الغرب.. من أجل تفكير كوني جديد» لشتيفان فايدنر «ترجمة حميد لشهب/ المغرب»، و»العالم إرادة وتمثلا» لآرتور شوبنهاور «ترجمة سعيد توفيق/ مصر».

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