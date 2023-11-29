«حكيم الحياة» عرض مسرحي بمقر الجمعيات بمرتفعات المطار

كتب ـ خالد السيابي:

يستضيف المسرح المشترك بمقر الجمعيات بمرتفعات المطار مساء السبت المقبل العرض المسرحي (حكيم الحياة) والتي تقدمها فرقة «بالإعاقة نبدع» وذلك ضمن المهرجان الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب. النص المسرحي من تأليف عبدالله بن شاكر البلوشي ومن اخراج الدكتور عبدالله بن سالم شنون ويساعده في الاخراج سعيد بن سالم بن شنون، وتنفيذ الموسيقى سلطان الأحمد وعيسى بن عبدالله الصبحي يتولى تنفيذ الإضاءة والسينوغرافيا الدكتور شبير بن عبدالرحيم العجمي وفي الصوتيات والإضاءة شركة الكهف الأزرق للإنتاج الفني.

أما الفريق التمثيلي مكون من عبدالله بن شاكر البلوشي ورأيه بنت خميس العبرية وسعود بن سالم السيابي وأحمد بن إسماعيل البلوشي ومروان بن جمال البلوشي وأحمد بن خميس الصالحي وطارق بن سعيد الشحي وعادل بن سالم السيابي.

وحول المسرحية يقول مخرج العمل عبدالله شنون: العرض المسرحي (حكيم الحياة) يعرض بطريقة مختلفة جدا ولأول مرة يكون جميع الممثلين من الأخوة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تتحدث عن قدرات وإمكانيات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وعن ضرورة تغيير نظرة الضعف إلى تمكينهم من ممارسة الحياة اسوة باخوانهم الاسوياء. وأضاف: المسرح رسالة سامية ويجب علينا تفعيل كافة الجوانب التي تبرز همم ذوي الإعاقة. وهم يملكون إبداعا وتمكنا مسرحيا يعكس قدرتهم على تقديم مادة مسرحية رصينة يتفاعل معها المتلقي المحب للمسرح والعاشق لقصص الحياة ولحظاتها المتنوعة بين الحزن والفرح والحقيقة والخيال.

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