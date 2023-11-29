الأحد .. بدء مهرجان جامعة صحار للمسرحيات القصيرة

صحار ـ «الوطن» :

تبدأ مساء الأحد المقبل فعاليات مهرجان جامعة صحار للمسرحيات القصيرة في دورته الثالثة، ويتضمن المهرجان تقديم أربعة عروض مسرحية على مدار يومين وه : مسرحية (رحلة لا تحتمل التأخير) ومسرحية (ملح وعنب) ومسرحية (المنعطف الأخير) ومسرحية (مجرد أرقام) وتصاحب العروض المسرحية جلستين نقديتين للعروض المقدمة. تضم لجنة تحكيم المهرجان الفنان أسامة الشقصي كرئيس للجنة والفنان خالد الشويهي والفنان أسامة السليمي كأعضاء.

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