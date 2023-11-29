بعد تصدره التريند.. تفاصيل تراك المبدأ لـ مروان بابلو

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر تراك اغنية المبدأ لـ مغنى الراب مروان بابلو محركات البحث جوجل، وجاءت الاغنية، ألبومه الغنائي الجديد يحمل عنوان «آخر قطعة فنية»، المكون من 12 أغنيه ومنهم اغنيتين تم طرحهم بالفعل من قبل، أغاني الالبوم هي: أمان، ضحية، الحلال،ماطفتش، ليلي ياه،، الاعيب، المبدأ، مسرحية، هانت، ice liebe es، melodies، dddd.

ألبوم «آخر قطعة فنية»

وتم حذف ألبوم «آخر قطعة فنية» لـ مروان بابلو عندما طرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب، ويتكون الالبوم من 12 تراك يروى فيهم مراحل حياته ويحكي من خلاله الصراعات التي مر بها في حياته من بداية مشواره الفنى، واعتزاله، ولمحات من حياتة الشخصية التي لم تظهر من قبل.

تفاصيل الالبوم «آخر قطعة فنية»

ويناقش عادتًا بابلو بأغانيه قضايا تهم الشباب في الحياه والصراعات التي يواجهه الجيل الحالي مع موسيقى بشكل وأيقاع مختلف، وكان جمهور بابلو في انتظار واستعداد للألبوم لمده طويله،عندما قام بتشويقنا منذ عام مضى في اغنيتة "بربري" قائلًا " زميلي الألبوم على النار ناقصه التتر ".



كلمات اغنية المبدأ



زميلي بيسأل عن المبدأ

وقت المادة بيروح فين؟

شفناكوش ليه وقت الزنقة

وقت الجد كنتو فين؟

طلعوا قش، طلعوا خيش

طلعوا عملة ‫Double face

طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش

ما صانوش

العيش والملح ما صانوش

مكلكعين وما صافوش

دوروا على غيرنا ما لاقوش

(قولهم) غلّوا بس ما غالوش

(ووه) إصحوا معانا ما تناموش

(قولهم) شكل وهيئة على فشوش

كانو بيدعوا ما نقوموش

بس النور مش هيشوفوه

خيانة، غدر ونفاق

بشر مكانهم تحت نعل الحذاء

دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك

زميلي قالي "أنا معاك

"تعدي وسط النار أنا هبقى هناك

مسا على الأندال، كله بيتناك

بس بس

الشيء لا يٌعطي

حاسب فيه كمين

سلموا عليك بإيد

في التانية سكاكين

فيها لا أخفيها

آه، مش هكدب ع المايك

ودي ناس تديها وتبيعك وده ‫Life style

أعدائي إتلموا على أعدائي

فيهم من بعض

ما الطيور على أشكاليها تقع

وده المتوقع

ناس مسحولة لأجل الـ ‫Like

ناس ع الـ‫ TikTok، ناس ع الـ Live

عايزين نفهم إيه الحوار

زميلي بيسأل عن المبدأ

وقت المادة بيروح فين؟

شفناكوش ليه وقت الزنقة

وقت الجد كنتو فين؟

طلعوا قش، طلعوا خيش

طلعوا عملة ‫Double face

طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش