بعد تصدر تراك المبدأ.. آخر أعمال المطرب مروان بابلو

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر تراك اغنية المبدأ لـ مغنى الراب مروان بابلو محركات البحث جوجل، وجاءت الاغنية، ألبومه الغنائي الجديد يحمل عنوان «آخر قطعة فنية»، المكون من 12 أغنيه ومنهم اغنيتين تم طرحهم بالفعل من قبل، أغاني الالبوم هي: أمان، ضحية، الحلال،ماطفتش، ليلي ياه،، الاعيب، المبدأ، مسرحية، هانت، ice liebe es، melodies، dddd، وتم حذف الألبوم عندما طرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب، ويناقش عادتًا بابلو بأغانيه قضايا تهم الشباب في الحياه والصراعات التي يواجهه الجيل الحالي مع موسيقى بشكل وأيقاع مختلف، وكان جمهور بابلو في انتظار واستعداد للألبوم لمده طويله،عندما قام بتشويقنا منذ عام مضى في اغنيتة "بربري" قائلًا " زميلي الألبوم على النار ناقصه التتر ".

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني اخر اعمال مغنى الراب مروان بابلو..



اخر اعمال المطرب مروان بابلو

وسبق، وطرح الدويتو الشهير مع المطربة اللبنانيه نانسي عجرم في اعنية " عيشها بعافيه " من تلحين حسن الشافعي التي كانت دمج لونين مختلفين من المزيكا وحقق نجاح كبير وقت طرحه على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، بلغ عدد مشاهدته 16 مليون.

تراك «ليلي يا»

وقدم تراك «ليلي يا» الذي صدره التريند حينها لعدة أيام، وتصدرت أيضا الأغنية تريند رقم 3 عبر موقع «يوتيوب» الموسيقي وحققت 4.8 مليون مشاهدة خلال 8 أشهر، وكان طرح مروان بابلو أيضا أغنية أخرى بعنوان «أجرة»، التي وصلت عدد مشاهدات الأغنية إلى 2 مليون مشاهدة خلال 8 شهور أيضا.

أغنية «أجرة» مروان بابلو

وكان طرح مروان بابلو أيضا أغنية أخرى بعنوان «أجرة»، التي وصلت عدد مشاهدات الأغنية إلى 2 مليون مشاهدة خلال 8 شهور أيضا، وجاءت كلمات: مسيري مش حاميني، دفعت الاجرة مش طماع، دفعت الاجرة مش طماع، محبوب دفعت الاجرة مش طماع، بدي جلسات كهرباء في الصدر ارجعه سلكان، دورت المكنه جعان دورت ملقتش امان، من الاسمنت انا ببني كيان، فكك مدني والبسلي الميري، بوش رجلي وشك تمريني، مبخودش حقي غير بالاسترليني، سابق سني انا مسيح، في المجال دا مسمار، ثابت X is star، كله منفوخ منظر، ساند علي الهوي فا مفيش، مكسر كله احنا في زمن الشواكيش، مستف كله.