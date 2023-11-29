"جيت متأخر" لـ رامي جمال تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اغنية "جيت متأخّر " للنجم رامي جمال تريند يوتيوب، بعدما طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي.

رامي جمال يروج لـ "جيت متأخر"

وسبق، روج الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام لأغنية جيت متأخر التي طرحها خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بظهوره أمام البحر، اقتربت مشاهدتها من حاجز الـ 200 ألف بعد ساعات قليلة من زمن طرحها، وكانت من كلمات محمد مصطفي ملك، الحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي، سوشيال ميديا رضوى علي.



زوجة رامي جمال تهنئه علي "جيت متأخر"

وهنأت ناريمان زوجها رامي جمال علي أغنيته الجديدة “جيت متأخر”، وعلقت من خلال موقع “إنستجرام”:" بحبها أوي مبروك حبييي"، ليرد عليها زوجها قائلا:" قلب حبيبك".

اخر حفلات رامي جمال

ومن ناحية اخري، أحيا رامي جمال، مؤخرًا أمسية غنائية تحت شعار "ليلة الدموع" على مسرح بوليفارد سيتي ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة رامي صبري، تامر عاشور، آدم، وقدم خلاله العديد من أغانيه المميزة منها "مات اللي فات"، سبق وأحيا حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية وسط حضور الآلاف من محبيه وعشاقه الذين توافدوا علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار "كامل العدد"، وقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "اوعديني، جتلك، انا مش كداب" وغيرها من الأغاني، كما تعاون مع مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري الذي قدم عرضا مبهرا، وحرص رامي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لكل القائمون على الحفل والجمهور أيضا.

آخر أعمال رامي جمال

ويذكر ان اخر اعمال رامي جمال هي أغنية حكايتنا من إنتاج وألحان رامي جمال، ومن كلمات الشاعر محمد أبونعمة، وتقول كلماتها: "فاكر زمان أنا قولت نتحمل وأدينا.. بإيدينا روحنا لبعدنا ورضينا به.. جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا.. نقاش خلاص إحساس مابيننا نخاف عليه.. أمانة روح وارتاح.. أنا بقيت مرتاح.. ضاعوا خلاص أحلامنا.. أظن كفاية.. يومين أيام.. لو ده خير كان دام ده أنا هضيع قدام لو أنت معايا.. كده فراق خلصان.. ده ولا وعد أتصان.. أنا صحيت والرؤية بقت وضحة لي.. أنا خلاص مش ليك.. لو أنا جيت هأذيك".