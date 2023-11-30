نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. علي الحجار يكشف عن خلافه مع مدحت صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان علي الحجار، مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وفيس بوك، ومحرك البحث جوجل، وموقع التغريدات تويتر سابقًا و(x) حاليًا، وذلك بعد ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه الجديد “سولد أوت” والذي يعرض عبر فضائية cbc وفي هذا التقرير المبسط سيبرز دوت الخليج الفني الخلاف الفني بين علي الحجار وما السبب.

علي الحجار

من الفنان الذي يوجد بينه وبين علي الحجار خلاف ؟ وما السبب ؟

اختلف الفنان القدير علي الحجار مع الفنان مدحت صالح واتهمه بالسرقة وذلك يرجع إلى مشروع “ الأساتذة” والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية.

و أعلن الحجار عن الخلاف خلال مداخلات هاتفية لعدة برامج مختلفة وكان أحد تصريحاته " بالنسبة لي، مدحت صالح فنان كبير ومهم، وأنا معجب بالعديد من أغانيه. فكرة أنه غنى لمدة 100 سنة تكونت في ذهني، وهو يظهر في العديد من البرامج ويُشيد بي بوصفه أستاذي، حتى أن منى الشاذلي طلبت مني في إحدى المرات أن نظهر سويًا، وخلال البرنامج، قال أمام الحضور إنه كان يجلس وراء السور ليتعلم مني وأنا أستاذه، مدحت صالح على دراية بمشروعي ويدرك تمامًا أن الدراسة التي قدمتها تمثل نقلًا دقيقًا للموضوع. في إحدى المرات، ذكرت ذلك خلال حديث مع هالة سرحان، حيث اعتبر المشروع "كوبي بيست". ومن وجهة نظري، المؤلف والملحن هما الشخصان الذين يخلقون الأغنية، بينما يكون المغني هو المنفذ. وأؤكد أن المغني يمكن أن يكون مؤديًا جيدًا أو مغنيًا ماهرًا أو حتى مطربًا محترفًا"