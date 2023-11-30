نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فيهم: تجربة تشارلي شابلن مشروع ظل لأكثر من عشرة سنوات ليخرج للنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي ندوة تكريمية لأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام وهو الفنان الشاب محمد فهيم،

وأعرب الفنان محمد فيهم، عن سعادته بحصوله على أفضل شخصية مسرحية شابة فهو بالنسبة له حدث جلل مشيدا بمهرجان شرم الشيخ الدولي ودوره الكبير موضحا أن جيله من الفنانين الذين لهم بصمة خاصة.

وأوضح ‘فهيم’، أنه من أبناء مسرح كلية التجارة فقد كان يشارك في المسابقات الرسمية للجامعة وفاز لمدة ٣ سنوات في الجامعة كأفضل ممثل ثم التحاقه بمركز الإبداع وتتلمذ على يد المخرج الكبير خالد جلال الذي دعمه وأعطي له الكثير من النصائح الهامة التي يجب أن يكون ملم بها أى ممثل.

كذلك تحدث ‘محمد’، عن تجربة عرض "شارلي" التي كانت حلم له منذ أكثر من عشرة سنوات كاملة موضحا أن شخصية تشارلي شابلن أحد الشخصيات المهمة والمؤثرة فهو رجل اهتم بالتمثيل والإخراج والموسيقى موضحا أن كلا من النجمين مايكل جاكسون وتشارلي شابلن كلاهما أيقونه فنية موضحا أن تناوله للشخصية كان لتوضيح جانب مهم لم يتم الالتفات له من قبل وهو علاقته بأمه وزوجته.

وأضاف الفنان الشاب، أنه كان من الصعب تنفيذه على مسرح الدولة ولكن عندما قابل صديقه أحمد البوهي كان يرغب في تقديم مسرح ميوزكال فاقترح عليه تقديم شخصية تشارلي شابلن فقاموا بكتابة المعالجة الخاصة به ثم انضم لفريق العمل الشاعر والسيناريست مدحت العدل وكان الفضل الأكبر في خروج هذا المشروع للنور شركة سي سينما التى ذللت كل الصعوبات ثم، وتحدث عن طموحاته المستقبلية في الأعمال الفنية واختتمت الندوة التكريمية ببعض المداخلات والتقاط الصورة الجماعية.

ندوة تكريم مسرحية" تشارلي "

ندوة تكريم مسرحية" تشارلي "

ندوة تكريم مسرحية" تشارلي "

ندوة تكريم مسرحية" تشارلي "