الحب ينتهي.. أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - دارت الحلقة الرابعة من مسلسل “العودة” بالأحداث المشوقة وظهور مميز لعدد من الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة والفنان حمزة العيلي والفنانة تارا عماد والفنان عصام السقا والفنان وليد فواز وغيره، وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني أبرز أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “ العودة”

آدم وكيان ( شريف سلامة وتارا عماد)

أحداث الحلقة الرابعة

بدأت الحلقة الرابعة بكبير عائلة كيان وهو هاشم شقيقها والتي يذهب إليه فهيم ليطلب منه يد شقيقته كيان ولكن هاشم يوبخه ويرفض هذا الطلب.

ونتقل إلي مشهد آخر وهو شكوي والدة زين ويجسد شخصيته الفنان تامر مجدي إلي العمدة ويذهب إليه العمدة وذلك يرجع إلي صفعه لولدته وأشقائه فيقوم العمدة بصفع زين مثل ما صفعهم، ويأخذه إلي مكان ما حتي يقوم بمعالجته من الإدمان.

و نذهب إلي مشهد آخر وهو تكرار فهيم طلبه مرة أخري ولكن مع كيان يظهر حبه وعشقه لها على مدى فترة طويلة، حيث يطلب منها إعطائه الفرصة لجعلها تحبه. تتسائل عن رباب وسبب طلاقهما، فيجيب بسبب عشقه لها. يُقدم خطبته لها وينتهي الحب بينها وبين آدم، وفي هذه الأثناء، يستمر آدم (شريف سلامة) في البحث عن شقيقه يحيى (تامر نبيل)، ويكتشف خبر خطوبتهما. يتكشف فيما بعد سر العلاقة بين سارة نور وتامر نبيل.