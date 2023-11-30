نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تارا عماد تروج لدورها في مسلسل "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة تارا عماد لمسلسل “ العودة” من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت تارا عماد:' كيان من مسلسل العودة ايه رايكم لحد دلوقتي ؟.

وتجسد تارا خلال أحداث المسلسل شخصية طبيبة بيطرية تدعى كيان تعيش قصة حب مع شريف سلامة، وتظهر أيضًا بدور شقيقة حمزة العيلي ولهما شقيقة ثالثة تجسد دورها الفنانة رحاب عرفة.

قصة العمل

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف،محمد رضوان، صفاء الطوخي، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

شاركت الفنانة تارا عماد مؤخرًا في فيلم "بيت الروبي"، بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بالسينمات وحقق إيراداتبلغت 130 مليون جنيه.

فيلم بيت الروبي بطولة عدد من الفنانين منهم:كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذجاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.