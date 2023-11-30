راندا البحيري تمدح مدير تصوير شمال إجباري: عاملنا صورة رائعة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها الجديد "شمال إجباري" والتي تقوم بتصويره خلال هذه الفترة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









راندا البحيري من كواليس شمال إجباري





وظهرت راندا في الصور أثناء تصوير أحد مشاهدها في العمل، وعلقت عليها قائلة: تحية ل مدير تصور مسلسل شمال اجباري Dop الأستاذ مينا مرزوق.. عامل لنا صورة رائعه بصراحه اشكرك جدااااااا علي تعبك معانا شمال اجباري بطولة محمد لطفي.. صباح عبدالله.. فراس سعيد.. هاله فاخر تاليف الأستاذ خالد الغيطاني اخراج الأستاذ محمد الخضري.





أبطال مسلسل شمال إجباري









ويشارك بالمسلسل كلًا من محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبد الله وعماد رشاد ولبني ونس وهايدي رفعت وإيمي سالم وأحمد عزميوحسن عبد الفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وابرام سمير وأحمد عزمي ومصطفي الغيطاني وتريلر آلاء أبو العز ومنتج فني رأفت حسن، وتأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري وإنتاج شركة ديكوباج نبيل القاضي وجاري الاتفاق مع باقي أبطال العمل.









وكوكبة من الشباب الواعد منهم محمد السني وميرا الموجي ومهرة مدحت ومريم سرحان ونهي رأفت واوزوريس وإسلام عماد ودعاء حاتم وعبده الخولي.





تفاصيل مسلسل شمال اجباري





ويتميز مسلسل شمال إجباري بالطابع الاجتماعي ويتم تحضيره لموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.









آخر أعمال راندا البحيري





يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.





وشاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبدالله مشرف وراندا البحيري، تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.