صابر الرباعي يروج لحفل "روائع السنباطي"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المطرب صابر الرباعي لحفل ليلة روائع السنباطي اليوم بالرياض عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتب صابر الرباعي:' الليلة حفل روائع الكبير السنباطي بانتظاركم.

ويحيي حفل روائع الموسيقار رياض السنباطي مجموعة مميزة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم شيرين وصابر الرباعي وريهام عبد الحكيم واحمد سعد وإيمان عبد الغني ومي فاروق وفؤاد زبادي ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

أبرز المطربين

ويٌقدم النجوم شيرين وصابر الرباعي وريهام عبد الحكيم وأحمد سعد وإيمان عبد الغني ومي فاروق وفؤاد زبادي خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير رياض السنباطي الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

يُعرض حفل "روائع رياض السنباطي" مع شيرين وصابر الرباعي وريهام عبد الحكيم واحمد سعد وإيمان عبد الغني ومي فاروق وفؤاد زبادي على " MBCمصر" الخميس 30 نوفمبر 2023 الساعة 8:00 مساءً.

طرح الفنان صابر الرباعي أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم "جوه عينيك"، والأغنية حققت نجاحًا كبيرًا وتخطت حاجز المليون مشاهدة، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تصريحات هاني فرحات

أكد هاني فرحات أن هذا الحفل سيكون من أهم وأقوى حفلات موسم الرياض، لا سيما بما يحمله من تجمع لأصوات ونجوم بارزين، وأشاد بإبداع السنباطي الذي تخطى حدود الوطن ونال استحسان الجمهور والزعماء وحصل على تكريمات دولية.

وأضاف فرحات: "هناك مفاجآت كثيرة في الحفل، وأعمل بجهد منذ شهرين على إعداد كل التفاصيل، وأنا فخور جدًا بتقديم هذه الليلة الرائعة. لدينا فريق متميز من الأصوات العربية ونحن نعمل معًا كفريق واحد لتقديم حفل يليق بمسيرة هذا الفنان العظيم."