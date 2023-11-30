نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعره 44 ألف جنيه.. نادين نسيب نجيم بفستان أسود ضيق مرصع بمخالب وكريستال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

شاركت نادين نجيم جمهورها صور جديد لها من خلال حضور إحدى الحفلات الخاصة بها في دبي وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة نادين نجيم

وظهرت نادين وهي مرتدية فستان باللون الأسود ضيق طويل، ومرصع بكريستالات كبيرة وقطع معدنية على شكل مخالب، من تصميم العلامة التجارية Area، ويصل سعره إلى 1120 جنيه سترليني، أي ما يعادل 44 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية وضعت نادين نجيم مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، مما جعله يتناسب مع جمالها.

مسلسل وأخيرا

ومن الناحية أخري، شاركت نادين نجيم في مسلسل "وأخيرا" والتي تدور أحداثه جول إطار اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل "نادين" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن. ومسلسل وأخيرا من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر.

أبطال مسلسل وأخيرا

مسلسل وأخيرا بطولة نادين نحسب نجيم وقصي خولي وزينة مكي ويُشارك أيضًا إلى جوار نادين نسيب نجيم وقُصي خولي في بطولة مسلسل وأخيرا ثُلة من النجوم مثل: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

يذكر أن مسلسل "وأخيرًا" يجمع قصي ونادين للمرة الثالثة، بعد مسلسلي "خمسة ونص" و"عشرين عشرين"، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر، ومن إنتاج شركة الصباح

مسلسل من إلى

على جانب آخر، شارك خولي مؤخرًا في مسلسل "من إلى" وقدم شخصية مدرس رياضيات يدعى "وليد" وهو شخص مسالم ولا يفضل الدخول في المشاكل، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب، بسبب عدة ظروف قاهرة عصفت به والعمل من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السميري.