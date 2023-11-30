كايروكي تستعد لطرح أغنية “تلك قضية”.. غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد فرقة كايروكي لطرح أغنية جديدة، تحت عنوان تلك قضية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.





كايروكي تروج لـ أغنية تلك قضية





وروجت الصفحة الرسمية لفريق كايروكي، لطرح أغنية تلك قضية، وذلك عبر تطبيق إنستجرام.





وعلقوا على الصورة: “تلك قضية، أغنية جديدة بكرة الخميس الساعة ٢ مساءًا بتوقيت مصر".





آخر أعمال فرقة كايروكي

ويذكر أن آخر أعمال فريق كايروكي، هو ألبوم روما، الذي تم طرحه مؤخرًا، وضم 12 أغنية، من بينهما ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش،أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو.









كلمات أغنية أنا نجم





وبعدين، كل ما آخد خطوة أرجع اثنين

العمر بيجري سابق السنين

أنا شاب لكن من جوه عجوز

عندي جناحات بس محبوس

مجروح بنزف طموح

بدمِّي بكتب كلامي وأبوح

بسرح بتخيل بروح

بغنِّي ترد فيا الروح

يمكن ده مش مكاني

أو الزمن ده مش زماني

أو أنا؛ موهوم (موهوم)

يمكن خيالي وداني

لدنيا أو لعالم تاني

أو أنا، مجنون

أو يمكن

أنا نجم بس ما فيش سما

عندي جناحات بس ما فيش هوا

أنا نجم بس ما فيش سما

عندي جناحات بس ما فيش هوا (هوا)

وبعدين سامع جوه مني صوتين

صوت سابقني والتاني قديم

صوت يدل، وصوت يضل

صوت يحرر، وصوت يشل

وبعدين، أرُوح لمين؟

بحلم ببكرة أنا طول الليل

يجي النهار وأصطبح

كل اللي حلمته بيتمسح

أوقات بحس إني سابق (إني سابق)

إنتوا عايشين في الماضي وأنا معاه بتخانق (معاه بتخانق)

مكان أنا شايفه مش هنا

أحلامي أقوى مني ومكملة

أنا نجم بس ما فيش سما

عندي جناحات بس ما فيش هوا

أنا نجم بس ما فيش سما

عندي جناحات بس ما فيش هوا (هوا)

أنا نجم بس ما فيش سما

عندي جناحات بس ما فيش هوا

شايف لبعيد بس ما فيش طريق

عندي حكايات هحكيها لمين وأنا وحيد؟



