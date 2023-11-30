سارة سلامة تستعرض رشاقتها من داخل الجيم.. (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة سارة سلامة، أنظار متابيعها بصور جديدة من داخل الجيم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





سارة سلامة داخل الجيم





ظهرت سارة بالصور داخل صالة الألعاب الرباضية، مرتدية ملابس جذابة، لتبرز رشاقتها، واعتمدت ميكاب هادئًا ورقيقًا، يبرز جمالملامحها.













آخر أعمال سارة سلامة



ويذكر أن أخر أعمال سارة سلامة هو مشاركتها في مسلسل “الأجهر” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًابإشادة الجمهور.





أبطال مسلسل الأجهر





مسلسل الأجهر يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسرسامي.





أحداث مسلسل الأجهر





تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى يوسف يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًافي عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتلوالدته.









كما شاركت سارة سلامة، ضيفة شرف، في فيلم “ مغامرات كوكو ” الذي تم عرضه عرضه مؤخرا، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، منخلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلكهذه المستشفى دكتور فوزي، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.





والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمروعبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.