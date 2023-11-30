لهذا السبب... نسرين طافش تتصدر تريند جوجل



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش تريند مؤشرات بحث جوجل، نظرا لإنتشار انباء لها بتأجيل معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية التذوير.

لـ 25 ديسمبر.. تأجيل معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

قررت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، تأجيل دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات لجلسة 25 ديسمبر، لورود تقرير التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 الشيخ زايد، للفنانة نسرين طافش، أنه بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

نسرين طافش تدخل في مواجهة مع أحمد الفيشاوي في "السيستم"



ومن جانبه، كشفت الفنانة نسرين طافش عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "السيستم"، والفيلم من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

أحداث فيلم "السيستم"

تدور أحداثه فى إطار إثارة وتشويق وهو من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوي وبطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي.

آخر اعمال نسرين طافش



والجدير بالذكر أن آخرأعمال الفنانة نسرين طافش هي مسلسل "جوقة عزيزة"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحاز المسلسل على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.

