عصام صاصا يطرح أحدث أعماله الغنائية “الجراح بالكوم في قلبي" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، خلال الساعات الاخيرة، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "الجراح بالكوم في قلبي، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





عصام صاصا يروج لـ أغنية الجراح بالكوم في قلبي





وروج صاصا لأغنيته الجديدة حيث شارك البوستر الرسمي لها، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات إنستجرام.





وأغنية الجراح بالكوم في قلبي من كلمات عبده روقة موسيقى وتوزيع كيمو الديب.





آخر أعمال عصام صاصا





ويذكر أن طرح مؤخرًا الفنان عصام صاصا أغنية اللي راح ريح وارتاح، والأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.





كلمات أغنية اللي راح ريح وارتاح





لوحدي ومحدش جنبي

الحب كان غلطي ودنبي

أنا مش هعاتب ولا هسأل

هشيلكو خالص من قلبي

ملقيتش صاحب جنبيا

ملقيتش حد حاسس بيا

هحب نفسي احسن حاجه

وبلاها خالص صُحبيه

راح اللي راح ريّح وارتاح

الجرح فرض الغدر متاح

بحر الخيانه ملهوش مرسى

وباب السعاده ملهوش مفتاح

الشده درس وبتعلم

ساكت ومش عايز اتكلم

بموت وبضحك قدامكو

ومش بخاف ولا بستسلم

الحويطات جاهزين يا خصوم

عندنا آلي ودخيرة مش شوم

الوحش حسن العمده الكينج

وحسين العمده ديب الهجوم

زعلان يا دنيا ومتضايق

تعبان بجد ومش فايق

الحظ على حظي معاند

وبجد مخنوق مش رايق

تايه وغايب متورط

دلوقتي كله بيتجبرت

يا ويله مني اللي اتكبر

انا عمري ما في حقي هفرط

الانحراف دلوقتي قانون

ولو عاقل هقلب مجنون

مبقاش في حد يقدر حد

واحد يصون بيخون مليون

آه من السنين لما تغلس

والمليونير لما يفلس

والحلوه هتبان وحشتها

والواطي والقله يهلس

من امتى حد بيسمعلي

انا مين بيزعل على زعلي

صحابي قلبت اخصامي

وحبيبتي حالفه ما ترجعلي

حياتي بايظه ملخبطه

دي معايا مش متظبطه

ملاك ولابس وش شيطان

عشان في ناس مستعبطه

قصة حياتي دون عنوان

أول ما بصحا بلف جوان

وكل يوم خناقات ومعارك

وكل ليله سُكر ونسوان

ما بقيتش فارقه معايا الناس

كارف زمايلي زملت الكاس

من غير كلام من غير داوشه

جبروت وخالي من الاحساس

كبَّرتكم صغّرتوني

ما شوفتكوش قدّرتوني

بتقولو ايه اللي مغيرني

مع انكم دمّرتوني

الدنيا بتموت قلبي

ببعد وبكتم من غلبي

هييجي يوم وهوريكو

هزعّل اللي عامل صاحبي

شوفت الخيانه بألفين لون

مع اني عمري ما كنت بخون

وكنت مخلص لطوب الارض

وفي النهايه شافوني فرعون

من امتى كنت بحس بخوف

مش هعتمد حد ولا هشوف

هعمل مصايب هضرب نووي

هثور حروب واسحب جرينوف

حبيبتي حبيتها وهجرت

انا كنت بعشقها وغدرت

والمستحيل بعلملهولها

ويا ريتها كانت مره افتكرت

كان أي سر بقولهولها

والحب كله اديتهولها

كان نفسي اكمل وياها

ومكنش نفسي اني افارقها