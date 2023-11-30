في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ ممدوح وافي 

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح وافي، والذي اشتهر بخفة الدم، وصداقته القوية مع الراحل أحمد ذكي، وتنوعت أعمال ممدوح ما بين الدراما والسينما والمسرح، وتميزت أعماله بالقوة والبساطة.

ويبرز دوت الخليج الفني في ذكرى ميلاده تقرير عن أبرز أعماله الفنية



من هو ممدوح وافي؟

ولد ممدوح محمد علي وافي، في 30 نوفمبر من عام 1951، وبدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية إلا أن حبه للفن جعله يتجه إلى التمثيل حتى إنه قرر أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

من أبرز الأعمال الفنية ممدوح وافي



وحقق ممدوح وافي شهرة واسعة بالكثير من الأعمال مسرحية حمري جمري وأيضًا مشاركته في مسرحية بندق بيه مع محمد عوض وكان اسم ممدوح وافي في المسرحية عباس وشارك في مسرحية الورثة مع نجاح الموجي وسيد زيان وكان اسم ممدوح وافي الدكتور شريف إلى جانب مشاركته في مجموعة من المسرحيات للفنان محمد صبحي خصوصا "الهمجي"

كما شارك في المسلسل الكوميدي الاجتماعي يوميات ونيس أو عائلة ونيس وتقمص دور فؤاد البخيل زوج حريصة بنت عم ونيس محمد صبحي، كما شارك مع الفنان أحمد زكي في عدد من الأفلام بينها "البيضة والحجر" و"الإمبرطور" و"إستاكوزا" و"أبو الدهب"، ومسلسل "الحاج متولى "



صدفة تقلب حياة ممدوح وافي

وكشف مرض وافي صدفة أثناء مرافقته صديقه الفنان أحمد زكي في رحلة علاجه من سرطان الرئة في الأشهر السابقة، واشتدت عليه الآلام في هذه الفترة حيث كشف الأطباء عن إصابته بمرض سرطان الجهاز الهضمي.



علاقة الصداقة بين ممدوح وافي وأحمد زكى

بدأت علاقة صداقة أحمد زكي بممدوح وافي منذ الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية،

وتصدر زكي البطولة المطلقة، وأسندت إليه مهمة أفلام كبيرة، كان حريصا على الاستعانة بصديقه "وافي" في عدد من الأفلام التي قدمها، ومنها "سواق الهانم"، "البيضة والحجر"، "استاكوزا" و"أبو الدهب"، والذى جسد من خلالها "وافى" دور الصديق والبطل الثاني.

رحيله

أعلنت مصادر طبية في مستشفى القصر العيني بالقاهرة يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2004 وفاة الفنان الكوميدي المصري ممدوح وافي عن عمر يناهز 53 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان في الجهاز الهضمي.