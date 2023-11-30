العودة في الكريسماس.. تامر فرج يعلن توقف عرض مسرحية "طيب وأمير"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان تامر فرج عن توقف عرض مسرحية طيب وأمير، على أن يتم استئناف العرض في احتفالات الكريسماس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





مسرحية طيب وأمير





وشارك فرج صورا من كواليس العرض المسرحي، وعلق عليها قائلًا: جمهور مسرحية طيب وأمير العزيز آخر يومين لعرض المسرحية بكرة الخميس والجمعة قبل الإجازة، وإن شاء الله نرجع في الكريسماس، شرفونا على مسرح ميامى بوسط البلد شارع طلعت حرب الساعة7:30 مساء.





أبطال مسرحية “طيب وأمير”

العمل من بطولة الفنان تامر فرج، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، وعدد كبير من فنانين المسرح، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمدجبر، وهو من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح.





أحدث أعمال تامر فرج





ويشارك الفنان تامر فرج، حالياً في مسلسل “وبقينا اتنين” بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، الراحل طارق عبدالعزيز، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرضه على قناة ON خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال تامر فرج

ويعد مسلسل تلت التلاتة آخر أعمال تامر فرج الفنية، والذي جسد خلال أحداثه دور رجل يدعى محمود والد فتاة تدعى ياسمين.





أحداث مسلسل تلت التلات





ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، وظهرت غادة بـ 3 شخصيات خلال الأحداث، وهن صاحبة شركة عقارات وكاتبة روائية وفاشون ديزاينر، وجسد محمد القس دور زوجها ويشاركها في إدارة شركة العقارات، بينما قدمت ليلى زاهر شخصية طالبة جامعية تدرس إدارة الأعمال وجسدت دور ابنتها.



أبطال مسلسل تلت التلاته

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، مي سليم، أحمد مجدي، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل من تأليف هبةالحسيني، وإخراج حسن صالح.