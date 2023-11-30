رامي جمال يطرح ”جيت متأخر” عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 09:35 صباحاً - طرح الفنان رامي جمال عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "جيت متأخر".

يتعاون رامي جمال في أغنية "جيت متأخر" مع الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن محمد أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر.

وتقول كلمات أغنية "جيت متأخر":

لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع

روح بقا ليه راجع .. عايز ايه

بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عارف

لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فرقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين

ما أنا كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد

ايوه نصيب وارد .. يمكن خير

بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز

اي كلام خالص قولت كتير

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فرقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين

يذكر أن رامي جمال شارك مساء الجمعة 17 نوفمبر الجاري في إحياء حفل "ليلة الدموع" الثاني، مع رامي صبري، وتامر عاشور.

كما كان رامي جمال إحدى مفاجآت حفل النجمة إليسا يوم السبت 18 نوفمبر، وهو الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض.

شارك رامي جمال إليسا غناء عدد من الأغاني، مثل "من أول دقيقة"، بدلا من مطربها الأصلي سعد لمجرد، كما غنى معها أغنية "على حس حكايتنا" التي لحنها وكتبها لها في 2021.