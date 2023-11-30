نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "فخامة معاليك".. نوال الزغبي تحيي حفلًا غنائيًا ليلة رأس السنة في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لإحياء حفل ليلة رأس السنة لعام 2024 في ألمانيا، وذلك ضمن سلسلة الحفلات المخطط لإقامتها في عدة دول عربية وأوروبية للإحتفال ببداية العام الجديد.

وقد شاركت نوال الزغبي، جمهورها صورة بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، وعبرت عن شوقها لهذه المناسبة المميزة.

ما هي آخر أعمال نوال الزغبي؟

وعلى صعيد آخر، حققت نوال الزغبي نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الخليجية "فخامة معاليك" التي وصلت مشاهداتها على يوتيوب إلى 20 مليون مشاهدة، والتي قدّمتها بأسلوب مميز في الفيديو كليب بإشراف المخرج اللبناني فادي حداد.

وقد أظهرت نوال في الفيديو كليب أناقتها واختلاف أسلوبها بتقديم الأغنية، وقدمتها بالتعاون مع كتّاب الكلمات والموسيقيين المبدعين، ما يجسد تنوّعها وإبداعها الفني.

نجاح أغنية "ريتو"

وفي الأشهر الأخيرة، قدّمت نوال أغنية بعنوان "ريتو" بنجاح كبير، وهي التعاون الرابع مع الشاعر الغنائي مازن ضاهر والملحن فضل سليمان، والتي حققت رواجًا كبيرًا ونالت إعجاب الجمهور بمضمونها العاطفي واللحن الرائع.